L’Argentina ha rischiato l’eliminazione fino all’ultimo minuto, rientrando in partita solo negli ultimi 13. I sudamericani sono stati sotto di due gol e hanno sbagliato un rigore, il secondo consecutivo di Messi nel torneo, un record storico. L’Egitto ha segnato due volte e inscenato anche un altro gol controverso, provocando proteste sia in campo che negli spogliatoi. La partita si è conclusa con una rimonta incredibile dell’Argentina.

L’Argentina è stata sull’orlo del baratro per 77 minuti, a un passo dall’eliminazione. Rigore sbagliato da Messi (il secondo consecutivo dopo quello con l’Austria, mai successo nella storia del Mondiale), due gol dell’Egitto e pure un altro in maniera inspiegabile che ha scatenato le proteste in campo e negli spogliatoi. Ma i campioni del mondo in carica quando tutto è perso risorgono: Scaloni capisce che bisogna rischiare tutto: dentro Lautaro e Nico Gonzalez insieme a Messi e Julian Alvarez. Romero va a fare il centravanti e riapre la partita con un gol di testa, Messi si fa perdonare l’errore dal dischetto e firma il 2-2, Enzo Fernandez di testa raccoglie un cross al bacio di Lautaro e fa 3-2. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Argentina, pazzesca rimonta in 13? Egitto eliminato ma urla di rabbia

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