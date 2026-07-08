L’Italia Under 19 ha concluso l’Europeo al sesto posto dopo una sconfitta ai rigori contro la Danimarca. Nella partita d’esordio, il portiere Rizzo ha giocato dal primo minuto, mentre Verde ha avuto una buona prestazione. Elimoghale ha sbagliato il rigore decisivo. I giocatori della Juventus Primavera sono stati coinvolti in questa competizione, con numeri variabili tra le prestazioni dei giovani.

di Francesco Spagnolo L’Italia U19 perde contro la Danimarca ai calci di rigore e chiude l’Europeo al sesto posto. Ecco come sono andati i giovani bianconeri. Il cammino dell’ Italia Under 19 si chiude con un boccone amaro nella sfida valida per il 5° posto della competizione. Gli Azzurrini si sono dovuti arrendere davanti alla Danimarca, cedendo soltanto nella lotteria finale dal dischetto al termine di una partita intensa e combattuta. Un epilogo sfortunato e di massima pressione in cui il rigore decisivo è stato sbagliato da Destiny Elimoghale, giovane talento di proprietà della Juventus Primavera Nonostante la delusione sportiva per il... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Altra sconfitta per l’Italia U19. Esordio dal 1? contro la Danimarca per Rizzo, bene Verde. Elimoghale sbaglia il rigore decisivo. I numeri dei giocatori della Juve Primavera

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Italia U19: tutti gli azzurrini convocati per gli Europei!

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