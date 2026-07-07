All'inizio del terzo set, con Sinner avanti 2-0, una bambina ha chiamato il suo nome dal pubblico. Il tennista italiano ha interrotto la partita, si è girato e le ha rivolto un saluto, ricevendo applausi. La scena si è verificata durante Wimbledon, senza influire sulla partita in corso. Niente punti, niente colpi, solo un gesto spontaneo che ha emozionato il pubblico presente.

Jannik Sinner raccoglie gli applausi di Wimbledon e per una volta non lo fa grazie a un punto o a una giocata sul campo. All'inizio del terzo set, con il tennista italiano avanti 2-0, una bambina ha chiamato la sua attenzione urlando: "Jannik"., Sinner si è così fermato, appena prima di effettuare la battuta, per salutarla. La bambina ha timidamente sorriso, inquadrata dalle telecamere, mentre tutto il pubblico ha applaudito al simpatico siparietto. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Una bambina lo chiama dal pubblico, Sinner interrompe la battuta e la saluta: applausi a Wimbledon

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