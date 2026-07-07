Domani si svolge la quinta tappa del Tour de France, da Lannemezan a Pau, con un dislivello di 1600 metri e un solo GPM. Oggi a Foix ha vinto Pedersen in uno sprint di gruppo. La tappa di domani potrebbe vedere di nuovo Pedersen tra i favoriti per la vittoria in volata, sfidando altri velocisti come Philipsen, Merlier, Girmay e Kooij. È prevista una prima vera volata di gruppo nel percorso della corsa.

Oggi a Foix ha vinto Pedersen, sprint di gruppetto. Domani il campione danese della Lidl-Trek potrebbe fare bis nella prima vera volata di gruppo del Tour 2026 contro Philipsen, Merlier, Girmay e Kooij. Mercoledì 8 luglio, quinta tappa, Lannemezan-Pau, 158,3 km e 1600 metri di dislivello, una delle frazioni più facili. Siamo sempre nel sud della Francia nella zona dei Pirenei francesi, dei quali Pau è una delle porte di accesso. Si parte alle 14.15 con questa classifica: il norvegese Traen (Uno-X) maglia gialla con 28” sullo statunitense Sean Quinn (Ef) e 3’50” sul ceco Mathias Vacek (Lidl-Trek); Pogacar quarto a 7’53”. Al km 113, a Vic en Bigorre, c’è lo sprint volante che dà punti per la classifica della maglia verde. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tour de France, domani la 5? tappa da Lannemezan a Pau: 1600 m di dislivello e un solo un Gpm

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