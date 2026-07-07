Stretto di Hormuz | attaccata un’altra petroliera Il Qatar contro l’Iran | Smetta di minare la sicurezza regionale
Un’altra petroliera è stata attaccata nello Stretto di Hormuz, poche ore dopo un episodio analogo che ha coinvolto una nave proveniente dal Qatar. La nave qatariota aveva già accusato l’Iran di essere responsabile dell’attacco precedente. Il governo qatariota ha chiesto all’Iran di cessare le azioni che minano la sicurezza regionale. Non sono stati forniti dettagli sulle cause o sui responsabili degli attacchi odierni.
Un’altra petroliera è stata attaccata oggi nello Stretto di Hormuz, dopo l’ultimo raid condotto nella serata di ieri contro una nave cisterna proveniente dal Qatar, che ha accusato l’Iran di essere “responsabile” dell’incidente. Il secondo raid in 24 ore L’ultimo attacco è stato segnalato oggi all’agenzia britannica per le operazioni commerciali marittime (UKMTO), secondo la petroliera colpita “ha subito danni strutturali”, mentre non si registrano “feriti né impatti ambientali”. Un altro raid simile era avvenuto ieri al largo delle coste dell’Oman, quando la nave cisterna al-Rekayyat, battente bandiera delle Isole Marshall ma di proprietà della qatariota Nakilat, era stata colpita mentre attraversava lo Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Tpi.it
Segui gli aggiornamenti su Hormuz.
ERBIL SOTTO ATTACCO MISSILISTICO: IL CONTINGENTE ITALIANO ILLESO
Notizie e thread social correlati
Stretto di Hormuz: attaccata una nave cisterna del Qatar. L’Iran: “I colloqui non riprenderanno, se continuano le minacce degli Stati Uniti”Una nave cisterna carica di gas naturale liquefatto è stata attaccata nella notte nello Stretto di Hormuz, al largo delle coste dell’Oman.
Missili contro una petroliera Usa nello Stretto di Hormuz: l’Iran rivendica l’attacco ma Washington smentisceDue missili sono stati lanciati contro una nave da guerra statunitense al largo di Jask, nello Stretto di Hormuz, come riportato dall’agenzia...
Temi più discussi: Petroliera colpita da 'proiettile sconosciuto' nello stretto di Hormuz, dice esercito britannico; Nuove tensioni a Hormuz. Attacchi Usa contro obiettivi iraniani nello stretto; Iran, petroliera colpita da proiettile non identificato a Hormuz; Video. Petroliera colpita da proiettile sconosciuto nello Stretto di Hormuz.
The Epoch Times Italia. . Venerdì 26 giugno l’esercito statunitense ha attaccato l’Iran in risposta a un attacco con droni iraniani contro una nave da carico nello Stretto di Hormuz, mettendo in discussione il destino dell’accordo di pace provvisorio recentemente facebook
Stretto di Hormuz: attaccata una nave cisterna del Qatar. L’Iran: I colloqui non riprenderanno, se continuano le minacce degli Stati UnitiUna nave cisterna carica di gas naturale liquefatto (gnl) è stata attaccata nella notte al largo delle coste dell’Oman, nello Stretto di Hormuz, dopo aver ignorato le disposizioni per il transito im ... tpi.it
Navi mercantili in attesa nello Stretto di Hormuz, al largo di Khasab, nel nord dell’Oman. Credit: CHINE NOUVELLE/SIPA / AGFUn’altra petroliera è stata attaccata oggi nello Stretto di Hormuz, dopo l’ultimo raid condotto nella serata di ieri contro una nave cisterna proveniente dal Qatar, che ha accusato l’Iran di essere r ... tpi.it