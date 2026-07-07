Stretto di Hormuz | attaccata un’altra petroliera Il Qatar contro l’Iran | Smetta di minare la sicurezza regionale

Notizia in breve

Un’altra petroliera è stata attaccata nello Stretto di Hormuz, poche ore dopo un episodio analogo che ha coinvolto una nave proveniente dal Qatar. La nave qatariota aveva già accusato l’Iran di essere responsabile dell’attacco precedente. Il governo qatariota ha chiesto all’Iran di cessare le azioni che minano la sicurezza regionale. Non sono stati forniti dettagli sulle cause o sui responsabili degli attacchi odierni.