Al 91° minuto, l’arbitro Merino ha assegnato un rigore alla Spagna, decisivo per la vittoria. Cristiano Ronaldo ha lasciato il campo tra le lacrime, nel suo ultimo match ufficiale con la nazionale. Finiscono così le presenze di CR7 ai Mondiali, con 27 partite e 11 gol complessivi. La partita si è conclusa con il risultato che ha deciso il passaggio del turno della squadra iberica.

Ieri sera contro la Spagna è andato in scena l’ultimo ballo di Cristiano Ronaldo nel calcio che conta, CR7 si ferma a 27 presenze condite da 11 gol nei seiMondialidisputati. Il Portogallo saluta il torneo conscio che avrebbe dovuto dare di più, ma tra scelte tecnico-tattiche discutibili di Roberto Martinz ed un calcio espresso non all’altezza del livello della squadra, i lusitani hanno ampiamente meritato di uscire agli ottavi di finale. Il gol di Merino al 91' ha messo il sigillo ad una partita giocata a ritmi forsennati per la Spagna, che continua il suo percorso quasi immacolato (solo un gol subito) in questo Mondiale. Il Portogallo una anno fa aveva tolto alla Spagna la Nations League, ma le manifestazioni con più tradizione e storia sono un’altra cosa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Spagna-Portogallo la decide Merino al 91?: lacrime nell’ultimo ballo di Cristiano Ronaldo

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