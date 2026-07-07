Sfuma definitivamente la suggestione Dybala | l’argentino resta alla Roma

Notizia in breve

L’argentino, che aveva suscitato voci di trasferimento, rimane alla Roma. È stato firmato un nuovo contratto che sostituisce quello scaduto il 30 giugno. L’accordo prevede la permanenza del giocatore in giallorosso anche per la prossima stagione. La trattativa si è conclusa con un’intesa tra le parti, confermando la volontà di proseguire insieme.