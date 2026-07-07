Sfuma definitivamente la suggestione Dybala | l’argentino resta alla Roma
L’argentino, che aveva suscitato voci di trasferimento, rimane alla Roma. È stato firmato un nuovo contratto che sostituisce quello scaduto il 30 giugno. L’accordo prevede la permanenza del giocatore in giallorosso anche per la prossima stagione. La trattativa si è conclusa con un’intesa tra le parti, confermando la volontà di proseguire insieme.
di Alberto Petrosilli L’ex Juventus continuerà la sua avventura in giallorosso: accordo raggiunto per il rinnovo del contratto scaduto lo scorso 30 giugno. Si chiude definitivamente ogni possibile scenario legato a Paulo Dybala e all’ Inter. L’attaccante argentino, accostato nelle scorse settimane ai nerazzurri come semplice suggestione di mercato, è destinato a proseguire la propria esperienza con la Roma. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Le parti hanno infatti raggiunto un’intesa per il rinnovo del contratto, dopo la scadenza del precedente accordo avvenuta il 30 giugno. Dybala firmerà un nuovo contratto di un anno, con opzione per una seconda stagione, accettando anche un ingaggio ridotto rispetto al precedente. 🔗 Leggi su Internews24.com
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The sad downfall of Paulo Dybala in Argentina
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