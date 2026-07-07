Non avvicinatevi e non toccatele Queste sfere compaiono in spiaggia choc tra i bagnanti
Sul litorale sono state trovate alcune sfere, con il cartello “Non avvicinatevi e non toccatele”. L’area è stata delimitata e messa in sicurezza. Le autorità hanno avviato controlli per verificarne la provenienza e il rischio potenziale. Nessuna persona è rimasta ferita. La spiaggia è stata evacuata e si attendono ulteriori accertamenti.
Un ritrovamento del tutto inatteso ha acceso l’attenzione delle autorità e degli esperti, trasformando una tranquilla giornata al mare in un caso che sta facendo discutere anche sui social. Alcuni insoliti oggetti metallici, dalla forma perfettamente sferica, sono comparsi lungo la costa, alimentando interrogativi sulla loro provenienza e sui possibili rischi per la popolazione. Le immagini diffuse online hanno rapidamente fatto il giro del web, mostrando queste enigmatiche sfere metalliche, già ribattezzate da molti “palle spaziali”. L’ipotesi più accreditata è che possano essere collegate a un lancio spaziale e che al loro interno possano essere presenti sostanze chimiche potenzialmente pericolose. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
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Misteriose sfere metalliche sulla spiaggia. L’allarme delle autorità: “Non toccatele, arrivano dallo spazio”Sei sfere metalliche sono state trovate sulla spiaggia di Forrest Beach, nel Queensland settentrionale.