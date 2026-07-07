non avvicinatevi e non toccatele queste sfere compaiono in spiaggia choc tra i bagnanti

Notizia in breve

Sul litorale sono state trovate alcune sfere, con il cartello “Non avvicinatevi e non toccatele”. L’area è stata delimitata e messa in sicurezza. Le autorità hanno avviato controlli per verificarne la provenienza e il rischio potenziale. Nessuna persona è rimasta ferita. La spiaggia è stata evacuata e si attendono ulteriori accertamenti.