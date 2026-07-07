All'ultimo minuto del tempo regolamentare, un calcio di punizione ha portato la Spagna in vantaggio sul Portogallo. Mikel Merino ha calciato la palla con precisione, superando la barriera e infilando il portiere avversario. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0, consentendo alla squadra spagnola di qualificarsi ai quarti di finale del Mondiale 2026.

Mikel Merino Regala il Pass alla Spagna ai Quarti di Finale. Una Vittoria di Misura. DALLAS (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La Spagna ha conquistato un meritato passaggio ai quarti di finale del Mondiale 2026, battendo il Portogallo con un punteggio di 1-0. L’eroe della serata è stato Mikel Merino, il quale, subentrato a partita in corso, ha trovato la rete decisiva che ha sancito l’eliminazione dei lusitani. Questo match segna la fine della carriera mondiale per Cristiano Ronaldo, visibilmente emozionato e in lacrime al termine dell’incontro. La partita è iniziata con un buon ritmo, e la Spagna ha mostrato fin da subito la sua intenzione di dominare il gioco. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Merino punisce il Portogallo al 91?: la Spagna elimina Ronaldo e avanza ai quarti.

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