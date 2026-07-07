La madre di Chiara Ferragni è rimasta coinvolta in un incidente stradale in cui un trattore è sbucato improvvisamente. L’incidente ha causato un ampio ematoma e molta paura, ma non ci sono state conseguenze gravi. La donna ha dichiarato che la situazione avrebbe potuto essere molto peggio. Nessun altro veicolo o persona è rimasto coinvolto. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di verifica.

Paura per la mamma di Chiara Ferragni, la scrittrice Marina Di Guardo, che è rimasta coinvolta in un incidente stradale che – fortunatamente – non ha avuto drammatiche conseguenze, a parte un ampio ematoma e soprattutto un grande spavento. “Amici carissimi, forse avrete notato che sono un po’ assente negli ultimi giorni. La settimana scorsa in Sicilia ho avuto un incidente stradale: un trattore, proveniente da un sentiero di campagna, si è immesso improvvisamente sulla strada dove transitavamo io e i miei amici in auto. Poteva andare molto peggio, per fortuna andavamo piano e siamo ancora qui a raccontarcela. Come potete notare dalla foto non sono al massimo ma spero che l’ematoma passi presto e lo spavento pure”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Marina Di Guardo, incidente in auto per la mamma di Chiara Ferragni: “Un trattore è sbucato all’improvviso, poteva andare molto peggio”

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Marina Di Guardo incidente auto: come sta la mamma di Chiara Ferragni

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