M¥SS KETA | La sorellanza è rivoluzione

M¥SS KETA ha dichiarato a Novella 2000 che la sorellanza rappresenta una rivoluzione. La rapper ha affermato che si tratta di un principio guida, più che di un tema artistico. La sua dichiarazione si concentra sulla sorellanza come metodo e strategia, sottolineando la sua importanza nel suo percorso. La cantante ha espresso il suo punto di vista senza ulteriori commenti o approfondimenti.

M¥SS KETA lo dice a Novella 2000 ed è una dichiarazione di metodo, prima ancora che un tema artistico. La. M¥SS KETA lo dice a Novella 2000 ed è una dichiarazione di metodo, prima ancora che un tema artistico. La sorellanza è la struttura portante di un intero immaginario. Non un elemento accessorio, ma il cuore di un percorso che attraversa musica, estetica e politica culturale. La misteriosa «diva definitiva», come preferisce essere definita, si racconta in una intervista in cui riflette sul valore delle alleanze femminili nel mondo della musica e oltre. Un discorso che trova una nuova sintesi anche nel recente singolo Hangover Girl, realizzato con Miss Bashful. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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