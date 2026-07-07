Sul campo, lo svizzero ha recuperato da uno svantaggio di 0-30 nel terzo set, rispondendo con colpi potenti. Al momento, il punteggio vede il tedesco in vantaggio 7-5, 7-6, e il punteggio è 3-3 nel terzo set. L’italiano ha vinto il punto con un servizio e diritto lungolinea, mentre il tedesco ha risposto con una battuta al corpo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Servizio e diritto lungolinea vincente di Sinner. 3-3 Battuta vincente al corpo. Qui rimpianti non ce ne sono per l’italiano. 40-30 Battuta esterna vincente per Struff. 30-30 Struff picchia la seconda, larga la risposta di diritto di Sinner. Altra seconda. 15-30 Non sbaglia niente Struff e chiude con la volée alta di rovescio. Seconda di servizio. 0-30 Doppio fallo di Struff. 0-15 Struff affossa in rete il diritto in uscita dal servizio. 3-2 Lungo il diritto centrale del tedesco. 40-0 Battuta vincente al centro dell’azzurro. 30-0 Ace al centro di Sinner. 15-0 Servizio vincente al centro dell’italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Sinner-Struff 7-5, 7-6, 3-3, Wimbledon 2026 in DIRETTA: il tedesco risale da 0-30 a suon di sassate

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