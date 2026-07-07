Il Napoli ha presentato la formazione prevista per la stagione 2026-27, con undici titolari e alcune variazioni nel modulo. La squadra dovrebbe giocare con un 4-3-3, secondo quanto annunciato. De Bruyne sarà impiegato come mezzala, mentre Hojlund o Lukaku si contendono il ruolo di centravanti. La formazione è stata definita dal tecnico, che ha anche indicato alcuni ballottaggi tra i giocatori.

Massimiliano Allegri ha le idee chiare su come vuole il suo Napoli: 4-3-3 come schema principale, con De Bruyne da mezzala e Hojlund o Lukaku al centro dell’attacco. Con il mercato ancora aperto, l’undici titolare ha ancora un paio di caselle da riempire. Ma lo scheletro della squadra è già definito. Ecco come può scendere in campo il Napoli nella stagione del Centenario. Il modulo: 4-3-3 con variante 4-2-3-1. Allegri ha sempre adattato il sistema alla rosa, non viceversa. Al Napoli ha scelto il 4-3-3 come punto di partenza: garantisce equilibrio tra le linee, valorizza Lobotka come regista basso e offre ampiezza con gli esterni alti. In alcune partite, specie contro squadre che pressano alto, il tecnico livornese potrebbe virare sul 4-2-3-1, con De Bruyne alle spalle di Hojlund o Lukaku e due mediani a proteggere la difesa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - La formazione tipo del Napoli 2026-27: undici titolari, modulo e ballottaggi di Allegri

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