Durante il match di Wimbledon, Jannik Sinner ha vinto i primi due set contro il tedesco Jan-Lennard Struff e si è portato in vantaggio 2-0 nei quarti di finale. Alla fine del secondo set, Sinner si è fermato sul punteggio di 40-30 e ha salutato una bambina presente in tribuna. Non sono stati segnalati altri eventi significativi durante questa fase del match.

Jannik Sinner si è imposto nei primi due set contro il tedesco Jan-Lennard Struff e si è così portato in vantaggio per 2-0 nei quarti di finale di Wimbledon, il terzo Slam della stagione in corso di svolgimento sui sacri prati londinesi. Il numero 1 del mondo ha poi iniziato con ottimo piglio la terza frazione (1-1) e nel corso del terzo gioco c’è stato spazio per un bel siparietto che ha fatto sorridere tutto il pubblico accorso sul Campo Centrale. Sul 30-30, infatti, il fuoriclasse altoatesino ha piazzato un ace al centro e si è portato in vantaggio per 40-30. Si è spostato dall’altra parte del campo e ha iniziato a palleggiare per prepararsi al servizio successivo, ma dagli spalti si è sentito nitidamente un urlo “Jannik”. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Jannik Sinner si ferma sul 40-30 e saluta una bambina: cosa è successo a Wimbledon

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