Domani all’Accademia di Francia premio talenti millennials 2026

Notizia in breve

Domani si terrà all’Accademia di Francia a Roma la dodicesima edizione del Myllennium Award 2026, un evento dedicato ai talenti emergenti. La cerimonia si svolgerà presso Villa Medici e vedrà la premiazione di giovani che si sono distinti in diversi settori. L’evento rappresenta la conclusione del countdown iniziato nei giorni scorsi, con la partecipazione di pubblico e rappresentanti delle istituzioni.