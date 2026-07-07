Alte temperature | anche gli alberi soffrono e rilasciano CO?

Studi internazionali indicano che le alte temperature influenzano anche gli alberi, che rilasciano più anidride carbonica durante la fotorespirazione. Ricercatori hanno analizzato come questa reazione influenzi i modelli climatici e la sopravvivenza vegetale. La comprensione di questo processo può aiutare a prevedere meglio gli effetti del riscaldamento globale sulle piante. Le collaborazioni tra scienziati di diversi Paesi puntano a migliorare le previsioni climatiche e a individuare strategie di adattamento per la vegetazione.

Collaborazioni internazionali mostrano come studiare meglio la fotorespirazione possa migliorare modelli climatici e sopravvivenza vegetale I miei interessi principali sono scacchi, sci, anime, manga, videogiochi, musica e (astro)fisica. Storie Semplici: http:storiesemplici.substack.com Mostra altri articoli Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti. Il presente Blog riporta il parere personale sui principali fatti di politica, attualità e altri argomenti del sociologo e copywriter Luca Scialò. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

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