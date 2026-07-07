?age? atlante dell’adolescenza dal caso alla scoperta di sé

Bergamo. Un caos studiato, capace di riflettere, per paradosso, la forza e la vitalità del vivere il presente espresse attraverso una catalogazione statica. Un caos normato, che dona forma alla casualità, è quello protagonista di “ ”, spettacolo di Collettivo Cinetico andato in scena domenica 5 luglio all’interno delle iniziative di Lazzaretto Estate e curato per l’occasione da Festival Orlando e FDE – Festival Danza Estate. Una ripresa del progetto “Ripensando Cage” del 2012, con lo spettacolo che ritorna, dodici anni dopo (in questa versione nata nel 2024), a porre la sua lente di ingrandimento su ragazzi in procinto di attraversare una soglia, quella verso la maggiore età, che si struttura a partire dalle emozioni e dalle esperienze provate nell’adolescenza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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