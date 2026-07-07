?age? atlante dell’adolescenza dal caso alla scoperta di sé
Un progetto intitolato “?age?” si propone di esplorare l’adolescenza attraverso un atlante che va dal caso alla scoperta di sé. La pubblicazione si caratterizza per una rappresentazione strutturata di questa fase, evidenziando come il vivere il presente possa essere interpretato anche attraverso un’analisi statica. La proposta mira a catturare la complessità di questa età, riflettendo sulla relazione tra caos e ordine nel percorso di crescita.
Bergamo. Un caos studiato, capace di riflettere, per paradosso, la forza e la vitalità del vivere il presente espresse attraverso una catalogazione statica. Un caos normato, che dona forma alla casualità, è quello protagonista di “
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