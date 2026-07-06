Il ritiro estivo del Monza è iniziato questa mattina al Centro Sportivo Silvio e Luigi Berlusconi con le visite mediche dei calciatori della rosa. Tra i portieri, si avvicina Montipò. Oltre il 60% degli abbonati ha già confermato il proprio posto allo stadio anche per la prossima stagione. La squadra si prepara così alla nuova stagione, con il nuovo allenatore Juric che ha preso il comando.

Mentre oltre il 60% degli abbonati ha già confermato il proprio posto allo stadio anche per la prossima stagione, inizia ufficialmente questa mattina al Centro Sportivo Silvio e Luigi Berlusconi, con le rituali visite mediche dei calciatori della rosa, il ritiro estivo del Monza. Contestualmente prenderà il via il nuovo corso tecnico con Ivan Juric in panchina. Il mister croato, desideroso di riscatto dopo due anni complessi a livello personale, sbarca a Monzello insieme al proprio fidato staff. Il suo vice e braccio destro tattico è sempre Matteo Paro. L’ex centrocampista di Juventus, Genoa e Mantova è al fianco di Juric fin dal 2017. Sempre della sua storica squadra ci saranno anche due collaboratori tecnici, come Pedro Cavalcanti e Stjepan Ostojic. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Via alla stagione dei brianzoli. Monza, comincia l’era Juric. Tra i pali si avvicina Montipò

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