La Spagna ha eliminato il Portogallo ai Mondiali 2026 con una vittoria per 1-0. La rete decisiva è arrivata al 91° minuto grazie a Merino, entrato come sostituto. La squadra spagnola si qualifica così ai quarti di finale, mentre il Portogallo esce dalla competizione. La partita si è conclusa con il gol nel finale, determinando l'esito del match.

DALLAS (STATI UNITI) (ITALPRESS) – E' della Spagna il pass per i quarti di finale del Mondiale 2026. Battuto 0-1 il Portogallo grazie alla rete del subentrato Merino. Decisivo il centrocampista dell'Arsenal nel determinare il passaggio del turno per i suoi e la fine della Coppa del Mondo per i lusitani, in quella che è l'ultima partita in un Mondiale della carriera di Cristiano Ronaldo, in lacrime a fine gara. Parte forte la Spagna, con Oyarzabal che si muove sul filo del fuorigioco e si ritrova solo davanti a Diogo Costa dopo il suggerimento di prima di Olmo, senza però essere preciso nella conclusione che termina larga. Mancano il... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Merino beffa il Portogallo al 91?, la Spagna elimina Ronaldo e vola ai quarti

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