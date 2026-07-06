CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 15.06 Mancano 83 km al traguardo. 15.03 In difficoltà Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team). 15.00 Il vantaggio dei battistrada sul gruppo è di 1’44”. 14.57 Anche la Red Bull – BORA – hansgrohe sta lavorando per rientrare sulla fuga. 14.54 Ora la UAE Team Emirates XRG sta spingendo in testa al gruppo: il destino della fuga sembra segnato. 14.51 Il gruppo continua a recuperare sulla fuga, margine dei battistrada di 2’20”. 14.48 Pedersen è virtualmente la nuova maglia verde del Tour de France. 14.45 Torna a recuperare qualcosa il gruppo, margine della fuga appena sotto i 3?. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: spinge la UAE in testa al gruppo, margine della fuga sotto i 2?

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