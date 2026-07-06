Durante la tappa di oggi del Tour de France 2026, una fuga composta da diciotto corridori ha preso il comando della corsa. Il gruppo principale si trova a circa due minuti di distanza. Nel corso della frazione si sono verificati diversi problemi meccanici, tra cui quelli di un ciclista che ha dovuto fermarsi più volte per attendere l’ammiraglia. La classifica generale non ha subito variazioni significative al momento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 14.18 Tanti problemi meccanici anche per Lenny Martinez, che ha nuovamente messo il piede a terra per attendere l’ammiraglia. 14.15 Cambio della bici per Egan Bernal, che ora paga 1’23” di ritardo dalla testa della corsa. 14.12 Si è staccato Bernal dal gruppo di testa per un problema meccanico. 14.09 Il loro vantaggio sul gruppo maglia gialla è di 2’02”. 14.06 Anche Nicolas Prodhomme (Decathlon CMA CGM Team), Harold Tejada (XDS Astana Team), Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team), Joris Delbove (TotalEnergies) e Abel Balderstone (Caja Rural-Seguros RGA) si sono riportati sul gruppo di testa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: decolla la fuga, sono in diciotto al comando. Gruppo a 2?

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TOUR DE FRANCE 2026 DECATHLON / TAPPA / CRONO A SQUADRE / Gameplay

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