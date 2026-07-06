Un gruppo di ciclisti sta guadagnando terreno durante la tappa odierna del Tour de France 2026, mantenendo un vantaggio di oltre tre minuti sul gruppo principale. A circa metà percorso, Pedersen ha vinto lo sprint intermedio di Campdevànol, segnando un momento chiave della gara. La corsa è ancora in corso, con i corridori che affrontano le strade della regione in condizioni di grande attenzione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 14.42 Mads Pedersen conquista lo sprint intermedio di Campdevànol. 14.39 Mancano 98 km al traguardo. 14.36 Sale sopra i 3? il margine della fuga. 14.33 Dopo due ore di corsa la media oraria è di 45,5 kmh. 14.30 Tra circa 8 km la corsa affronterà lo sprint intermedio di Campdevànol. 14.27 Il GPM del Col de Toses è una salita abbastanza dura: 9,5 km al 6,5%, prima categoria. 14.24 Aumenta il margine dei battistrada: gruppo a 2’25”. 14.21 Il colombiano della Netcompany INEOS intanto è stato ripreso dal gruppo maglia gialla. 14.18 Tanti problemi meccanici anche per Lenny Martinez, che ha nuovamente messo il piede a terra per attendere l’ammiraglia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: continua a guadagnare la fuga, gruppo a più di 3?

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