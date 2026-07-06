L’Italia Under 19 è uscita dall’Europeo dopo la sconfitta contro l’Ucraina nella fase a gironi. La partita si è conclusa con un risultato che ha eliminato la squadra italiana. Durante l’incontro, Verde ha mostrato una buona prestazione, mentre Elimoghale ha tentato di creare occasioni offensive. In panchina, Rizzo ha seguito la partita dalla tribuna, sostituendo il giocatore entrato negli ultimi 90 minuti.

di Francesco Spagnolo L’Italia Under 19 saluta l’Europeo già nella fase a gironi. Decisiva la sconfitta contro l’Ucraina. Ecco come è andata la partita di Verde ed Elimoghale. L’avventura dell’Italia Under 19 si chiude con grande rammarico. La sconfitta subita contro l’Ucraina è stata un colpo durissimo. Sotto la lente d’ingrandimento finiscono in particolare le prestazioni dei due juventini Verde ed Elimoghale, partiti titolare. Solo panchina, invece, per Rizzo. Il difensore e capitano della Primavera, rimasto in campo per tutti i 90 minuti regolamentari, ha guidato la retroguardia con estrema lucidità e grande sostanza. I suoi numeri riflettono una prestazione individuale di altissimo livello. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - L’Italia Under 19 saluta l’Europeo, decisivo il ko contro l’Ucraina. Buona la prova di Verde, Elimoghale ci prova, 90? in panchina per Rizzo

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