Un cavallo di una botticella è caduto a terra a Ponte Cavour, visibilmente stremato dal caldo intenso di inizio luglio. Le immagini sono state diffuse da una persona coinvolta, che ha commentato la scena come una battaglia senza colore politico. Il vetturino si è avvicinato all’animale, cercando di intervenire, ma non sono stati forniti dettagli sulle condizioni dello stesso o sulle eventuali azioni successive.

Un cavallo cade sfinito a terra a Ponte Cavour, stremato dal caldo infernale di questi giorni di inizio luglio. Il vetturino scende e si affanna attorno all'animale disteso, non sa bene cosa fare. Intanto alcuni motociclisti si fermano, ed è la scena più commovente: un giovane in motorino che scende e accarezza il pelo fulvo della bestia stremata. Una carezza che spera ristoratrice ma l'animale giace immobile. Il video è stato ripostato da Rachele Mussolini, consigliera comunale di Forza Italia, raccogliendo una grande quantità di commenti da parte di persone inorridite. «Da dieci anni - spiega la capogruppo di Forza Italia in Campidoglio - porto avanti questa battaglia, raccogliendo adesioni all'unanimità perché è una tema che non fa distinzioni di colore politico. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Il cavallo di una botticella cade stremato a ponte Cavour, le immagini diffuse da Rachele Mussolini: «Battaglia senza colore politico»

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