MAGICA ITALIA! Recupera 13 punti alla Lituania negli ultimi 5? e compie un passo fondamentale verso i Mondiali!

Notizia in breve

L’Italia ha recuperato 13 punti alla Lituania negli ultimi cinque minuti di gioco, chiudendo la partita con una rimonta decisiva. La squadra ha concluso la prima fase delle qualificazioni ai Mondiali del 2024 in Qatar con questa vittoria, che le permette di avvicinarsi ulteriormente alla qualificazione. La partita si è conclusa con un risultato che ha cambiato le sorti del girone, dopo un finale di gara ricco di emozioni.