MAGICA ITALIA! Recupera 13 punti alla Lituania negli ultimi 5? e compie un passo fondamentale verso i Mondiali!
L’Italia ha recuperato 13 punti alla Lituania negli ultimi cinque minuti di gioco, chiudendo la partita con una rimonta decisiva. La squadra ha concluso la prima fase delle qualificazioni ai Mondiali del 2024 in Qatar con questa vittoria, che le permette di avvicinarsi ulteriormente alla qualificazione. La partita si è conclusa con un risultato che ha cambiato le sorti del girone, dopo un finale di gara ricco di emozioni.
Cinque folli minuti che possono avvicinarci al Mondiale! L’Italia completa una rimonta incredibile contro la Lituania nel match che chiudeva la prima fase delle qualificazioni alla rassegna iridata del prossimo anno in Qatar. Gli azzurri recuperano tredici punti di svantaggio e vincono 87-84, chiudendo così con cinque vittorie questa prima parte delle qualificazioni. Un successo pesantissimo per l’Italia, che ora se la vedrà con Turchia, Serbia e Bosnia (passano le prime tre), ma con due partite di vantaggio proprio sui lituani e ben tre sui bosniaci. Succede veramente di tutto a Bologna perchè sembrava tutto finito con una Lituania guidata... 🔗 Leggi su Oasport.it
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