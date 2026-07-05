LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | un terzetto al comando con 3? sul gruppo a 100 km dall’arrivo

Notizia in breve

A circa 100 chilometri dall’arrivo, il gruppo si trova a poche decine di secondi da un terzetto di testa. I tre ciclisti sono in fuga, con un vantaggio di pochi secondi sul gruppo principale. A circa 10 km dal traguardo volante di Viladecans, si mantiene la battaglia tra i fuggitivi e il plotone che cerca di rientrare. La corsa prosegue con un ritmo intenso e scatti frequenti.