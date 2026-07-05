LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | un terzetto al comando con 3? sul gruppo a 100 km dall’arrivo
A circa 100 chilometri dall’arrivo, il gruppo si trova a poche decine di secondi da un terzetto di testa. I tre ciclisti sono in fuga, con un vantaggio di pochi secondi sul gruppo principale. A circa 10 km dal traguardo volante di Viladecans, si mantiene la battaglia tra i fuggitivi e il plotone che cerca di rientrare. La corsa prosegue con un ritmo intenso e scatti frequenti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 15:28 Poco più di 10 km al traguardo volante di Viladecans. 15:24 100 chilometri all’arrivo della seconda tappa del Tour de France 2026. 15:21 A trainare il gruppo sempre i compagni di squadra di Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team). 15:18 Tra gli uomini al comando quello più vicino a Jonas Vingegaard è Alex Molenaar. L’olandese è al momento maglia gialla virtuale. 15:14 Dallo sprint intermedio mancheranno poi circa tre chilometri all’inizio del primo GPM di giornata, Côte de Begues (6.1 km al 6.5% medio, seconda categoria). 15:11 110 chilometri all’arrivo. 🔗 Leggi su Oasport.it
Cronosquadre ROVENTE a Barcellona | Tour de France 2026 Tappa 1 | COMMENTO LIVE
Notizie e thread social correlati
LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tre uomini in fuga a 125 km dall’arrivoA 125 chilometri dall’arrivo, tre uomini sono in fuga durante la tappa del Tour de France 2026.
LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tre uomini al comando dopo 15 kmDopo i primi 15 chilometri della tappa del Tour de France 2026, tre corridori sono al comando con un vantaggio di circa 15 secondi.
Temi più discussi: Tour de France, oggi prima tappa: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro); Tour de France 2026: La classifica generale, le maglie e tutti i risultati di tappa LIVE; DIRETTA Tour de France 2026 LIVE, Seconda Tappa; Tour de France 2026 - Le Strade del Tour: 1a tappa - Video.
New post: DIRETTA Tour de France 2026 LIVE Seconda Tappa is live with our interactive, text-based coverage. Get live rider tracking, updated gaps, and dynamic stage insights from 13:45 onward, plus TV and streaming details for Rai2 and Eurosport. Read t x.com
LIVE TOUR DE FRANCE: DRAMMA MOVISTAR SUL MONTJUÏC! Clamoroso colpo di scena sulle strade di Barcellona durante la cronosquadre d'apertura! Il Tour de France comincia subito in salita, e nel peggiore dei modi, per Cian Uijtdebroeks. I facebook
È allora che l'altro corridore deve cercare di batterlo - Alejandro Valverde su come gestire Pogacar al Tour de France reddit
Tour de France, la 2^ tappa in diretta liveAltra tappa catalana per il Tour de France. Si parte da Tarragona e si arriva di nuovo a Barcellona, salendo sempre lungo la collina del Montjuic (da ripetere tre volte), con lo strappo finale dello ... sport.sky.it
Tour De France: tuttePer continuare a fornirti un’informazione di qualità: ... gazzetta.it