LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | un terzetto al comando con 3? sul gruppo a 100 km dall’arrivo

Da oasport.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A circa 100 chilometri dall’arrivo, il gruppo si trova a poche decine di secondi da un terzetto di testa. I tre ciclisti sono in fuga, con un vantaggio di pochi secondi sul gruppo principale. A circa 10 km dal traguardo volante di Viladecans, si mantiene la battaglia tra i fuggitivi e il plotone che cerca di rientrare. La corsa prosegue con un ritmo intenso e scatti frequenti.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 15:28 Poco più di 10 km al traguardo volante di Viladecans. 15:24 100 chilometri all’arrivo della seconda tappa del Tour de France 2026. 15:21 A trainare il gruppo sempre i compagni di squadra di Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team). 15:18 Tra gli uomini al comando quello più vicino a Jonas Vingegaard è Alex Molenaar. L’olandese è al momento maglia gialla virtuale. 15:14 Dallo sprint intermedio mancheranno poi circa tre chilometri all’inizio del primo GPM di giornata, Côte de Begues (6.1 km al 6.5% medio, seconda categoria). 15:11 110 chilometri all’arrivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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