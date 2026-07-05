LIVE Italia-Lituania 40-37 Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA | buon secondo quarto degli azzurri +3 dopo 20?
L’Italia conduce 40-37 contro la Lituania all’intervallo nel match di qualificazione ai Mondiali 2027. Nel secondo quarto, gli azzurri hanno ottenuto un vantaggio di tre punti, con un canestro di Emejuru su assist di Mannion. Prima dell’intervallo, Mannion e Spagnolo hanno tentato due tiri senza successo. La partita è in corso, con 12 secondi sul cronometro e Valanciunas in campo per i lituani.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Le preghiere di Mannion e Spagnolo non vanno a bersaglio: all’intervallo lungo Italia avanti 40-37 sulla Lituania! 40-37 BIMANE DI EMEJURU SU ASSIST DI MANNION! 38-37 12 a cronometro fermo per Jonas Valanciunas. 38-36 MATTEO SPAGNOLO IN ‘ FADEAWAY ‘! CONTRO-SORPASSO ITALIA. 36-36 Matas Buzelis pareggia i conti dalla lunetta. 36-34 Rimbalzo e appoggio di Tubelis per il -2 Lituania. 36-32 Un solo libero segnato dal capitano per il +4 Italia. Fallo su Tessitori, con il centro azzurro che avrà due liberi a disposizione. 35-32 TONUT DALLA MEDIA! 33-32 22 a cronometro fermo di Gabriele Procida: gli azzurri tornano nuovamente in vantaggio con circa tre minuti alla seconda sirena. 🔗 Leggi su Oasport.it
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ITALBASKET AVANTI AL 20' Italia avanti 40-37 all'intervallo contro la Lituania. Dopo una falsa partenza (7-18), gli Azzurri ribaltano la partita e mettono la testa avanti nonostante un 2/14 da tre. Nico Mannion in doppia cifra di punti con 11 punti, seguito d facebook
In Italia il 54% degli insegnanti delle scuole ha almeno 50 anni, contro il 40% di media nell'Unione Europea. Solo Lituania (58%) e Portogallo (56%) hanno quote più alte. Tra i grandi paesi, Germania 38%, Francia 37%, Spagna 35%. x.com
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