LIVE Italia-Lituania 40-37 Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA | buon secondo quarto degli azzurri +3 dopo 20?

Notizia in breve

L’Italia conduce 40-37 contro la Lituania all’intervallo nel match di qualificazione ai Mondiali 2027. Nel secondo quarto, gli azzurri hanno ottenuto un vantaggio di tre punti, con un canestro di Emejuru su assist di Mannion. Prima dell’intervallo, Mannion e Spagnolo hanno tentato due tiri senza successo. La partita è in corso, con 12 secondi sul cronometro e Valanciunas in campo per i lituani.