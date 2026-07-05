Enock Barwuah raggiunge Balotelli | i fratelli di nuovo insieme all’Al?Ittifaq

Da calcionews24.com 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Enock Barwuah si è unito a Balotelli nell’Al Ittifaq, riunendo di nuovo i due fratelli in campo. La coppia, già vista in passato, torna a condividere lo stesso team. La conferma ufficiale dell’accordo è arrivata nelle ultime ore, e ora i giocatori sono pronti a tornare a collaborare in una sfida di campionato. La notizia ha suscitato interesse tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

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Enock Barwuah raggiunge Balotelli: i fratelli tornano a giocare insieme all’Al?Ittifaq, ricomponendo una coppia già vista. Enock Barwuah giocherà ancora una volta al fianco di suo fratello Mario Balotelli: l’attaccante bresciano è pronto a unirsi all’ Al?Ittifaq, negli Emirati Arabi Uniti, riaccendendo una coppia che aveva già fatto parlare di sé ai tempi dell’ Adana Demirspor nella stagione 2021?2022. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Ritiro in Piemonte, poi la nuova avventura. Barwuah verrà aggregato al ritiro del club del presidente Laterza a Bardonecchia, in Piemonte, prima di partire per la nuova esperienza nel Golfo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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