Enock Barwuah raggiunge Balotelli | i fratelli di nuovo insieme all’Al?Ittifaq

Notizia in breve

Enock Barwuah si è unito a Balotelli nell’Al Ittifaq, riunendo di nuovo i due fratelli in campo. La coppia, già vista in passato, torna a condividere lo stesso team. La conferma ufficiale dell’accordo è arrivata nelle ultime ore, e ora i giocatori sono pronti a tornare a collaborare in una sfida di campionato. La notizia ha suscitato interesse tra i tifosi e gli addetti ai lavori.