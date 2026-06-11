A Vicopisano, le operazioni di messa in sicurezza sono in fase di conclusione dopo l'incendio scoppiato l’8 giugno. Il rogo si è spento, ma resta l’allerta per i fumi e si svolgono controlli sulle piante per la presenza di diossina. Le squadre di soccorso continuano a monitorare l’area e a effettuare analisi sui campioni prelevati. Nessuna informazione è stata fornita sui danni ambientali specifici o sui risultati delle analisi.

VICOPISANO – Procedono verso la conclusione le operazioni di messa in sicurezza a Vicopisano, dove dallo scorso 8 giugno le squadre di soccorso sono al lavoro sull’area colpita dalle fiamme. In base all’aggiornamento diffuso nel tardo pomeriggio di ieri, l’incendio è ormai entrato nelle fasi finali di spegnimento e bonifica del sito. Parallelamente alla chiusura dell’emergenza sul campo, va avanti l’attività di monitoraggio ambientale affidata ai tecnici di ARPAT. L’agenzia sta eseguendo una serie di prelievi mirati sulla vegetazione, concentrandosi in particolare sui quadranti situati a est e a ovest rispetto al luogo del rogo. Le zone di indagine sono state circoscritte seguendo le valutazioni tecniche sulla potenziale dispersione degli inquinanti nell’aria. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Vicopisano, il rogo si spegne ma resta l’allerta fumi: caccia alla diossina sulle piante

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