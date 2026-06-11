Uno sconosciuto prova a violentarla lei si salva con il segno delle quattro dita

Una ragazza di 22 anni è riuscita a scappare da un tentativo di violenza sessuale a Milano, in via Torino. Durante l’aggressione, ha riportato un segno visibile delle quattro dita sulla pelle. L’episodio si è verificato di sera e la giovane ha chiesto aiuto subito dopo. La polizia sta indagando sull’identità dell’aggressore, ma al momento non ci sono altri dettagli disponibili.

Una ragazza di 22 anni si è salvata da una violenza sessuale con il segno delle quattro dita. È successo a Milano in via Torino, come racconta il Quotidiano Nazionale. La ragazza è stata avvicinata da uno sconosciuto che le ha fatto «i complimenti riguardo al mio modo di vestire e al mio stile». Poi l’uomo l’ha baciata sulla bocca e le ha palpeggiato le parti intime. Per poi trascinarla verso via dei Piatti. Il segno delle quattro dita. Ma in via Santa Maria della Valle la ragazza ha incrociato una donna sul marciapiedi. Le ha toccato il braccio per attirare la sua attenzione e le ha fatto il segno delle quattro dita, il «signal for help» per chiedere aiuto. A quel punto l’uomo si è allontanato. 🔗 Leggi su Open.online

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