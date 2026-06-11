Te la do io l’America

In un’intervista, Francesco De Carlo confronta il lavoro del comico tra Italia e Stati Uniti. Spiega le differenze nelle modalità di scrittura, nelle modalità di esibizione e nelle aspettative del pubblico. De Carlo sottolinea come la scena italiana abbia meno spazio per l’improvvisazione rispetto a quella statunitense. Inoltre, evidenzia che i comici italiani spesso devono adattare i propri contenuti a limiti di tempo e norme di censura più stringenti.

Con Francesco De Carlo parliamo di cosa cambia a fare il comico in Italia e negli Stati Uniti, e di cosa si capisce di noi guardandoci da lì Francesco De Carlo è uno dei comici italiani più interessanti in circolazione, e da qualche anno alla sua carriera italiana se n’è aggiunta una statunitense di grande successo: si esibisce regolarmente al Comedy Cellar di New York, il locale più importante al mondo per la stand up comedy, e qualche settimana fa anche al celebre Tonight Show di Jimmy Fallon. La sua storia di successo ci fornisce un punto di vista originale su molte questioni, e non solo per la capacità dei migliori comici di osservare noi stessi e i nostri tic. In questa puntata di... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Update America 10 June 2026

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