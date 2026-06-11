La partita tra Qatar e Svizzera si gioca sabato alle 21:00, prima giornata del Mondiale 2026. La sfida si tiene nel primo turno del girone e si svolge in Qatar. Sono disponibili statistiche, probabili formazioni, notizie, pronostico, diretta tv e streaming.

Qatar-Svizzera è una partita valida per la prima giornata della fase a gironi del Mondiale 2026 e si gioca sabato alle 21:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Gravitano parecchie aspettative attorno alla Svizzera, come forse mai prima d’ora alla vigilia di un campionato del mondo. Merito degli innegabili progressi raggiunti dalla Nati negli ultimi anni, che hanno avuto il loro culmine nel quarto di finale all’Europeo tedesco perso contro l’Inghilterra ma soltanto dopo i calci di rigore. In realtà l’ascesa degli elvetici, guidati ormai dal 2021 da Murat Yakin, è iniziata circa due decenni fa, non a caso questa è la sesta partecipazione consecutiva ad una rassegna iridata. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Qatar-Svizzera: si delineano subito le gerarchie

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