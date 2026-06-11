Un uomo di 80 anni è stato denunciato nel Napoletano dopo essere stato trovato con otto cani rinchiusi in gabbie strette e sporche. Le gabbie presentavano cattivi condizioni igienico-sanitarie e i cani erano in stato di trascuratezza. Sul suo terreno è stato accertato un canile abusivo, con le autorità intervenute per i controlli. La situazione è stata segnalata alle forze dell’ordine, che hanno avviato le procedure legali.

Tempo di lettura: < 1 minuto Otto cani rinchiusi in gabbie piccole e in pessimo stato igienico-sanitario: denunciato il proprietario del terreno dove insisteva un vero e proprio canile abusivo. È accaduto a Scisciano, dove i carabinieri della stazione di San Vitaliano, insieme al personale sanitario della sezione veterinaria dell’Asl Napoli 3 Sud, sono intervenuti presso un terreno a via Molino a seguito di una segnalazione nella quale venivano evidenziati maltrattamenti agli animali. Lungo il terreno, appositamente recintato, militari e sanitari hanno trovato sette cuccioli di chihuahua e un meticcio. I cagnolini erano rinchiusi in anguste e sporche gabbie, con il meticcio bloccato da una catena al collo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Otto cani in gabbie strette e sporche, denunciato 80enne nel Napoletano

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