Il Consiglio federale di ieri non ha assegnato nuove nomine eclatanti. Zaia e Fedriga sono rimasti senza incarichi, almeno temporaneamente. La discussione si concentra sulla creazione di una nuova Lega, con lavori in corso e nessuna decisione definitiva annunciata. Nessun altro cambiamento rilevante è stato comunicato durante la seduta.

Da qualche parte bisogna pur partire. È iniziato il dialogo, ma la soluzione non è a portata di mano. Ieri l’atteso Consiglio federale della Lega, convocato a Roma dal segretario Matteo Salvini, è stato interlocutorio. Nel senso: chi si aspettava nomine di vice o novità eclatanti, è rimasto deluso. Luca Zaia, presidente del Consiglio regionale veneto, rimane al suo posto senza incarichi nel Carrocio. Per ora. Così come Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli-Venezia Giulia e della Conferenza Stato-Regioni. L’idea, caldeggiata proprio dal segretario qualche settimana fa, è quella di puntare sui due fuoriclasse del Nordest, in particolar modo sul Doge, per rispondere a Roberto Vannacci, ma anche per risalire nelle intenzioni di voto all’interno del centrodestra in vista delle elezioni politiche. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «No a due Leghe». Si lavora a quella nuova

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«Dopo anni di attese e promesse, i lavori per la nuova stazione dellAlta Velocità di Firenze...»

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Argomenti più discussi: Zaia lancia la sfida delle due leghe. Oggi il Federale, Salvini frena: Leggo tante fantasie; Lega, Zaia: È una sola, non ne esistono due; La Lega è come la mamma, Zaia: Ce n'è una sola; Salvini, sì ai vice ma non del Nord: Zaia e Fedriga verso il rifiuto.

Qualcuno sa se l'enforcer può vincere le ultime due leghe di corsa? reddit