No a due Leghe Si lavora a quella nuova
Il Consiglio federale di ieri non ha assegnato nuove nomine eclatanti. Zaia e Fedriga sono rimasti senza incarichi, almeno temporaneamente. La discussione si concentra sulla creazione di una nuova Lega, con lavori in corso e nessuna decisione definitiva annunciata. Nessun altro cambiamento rilevante è stato comunicato durante la seduta.
Da qualche parte bisogna pur partire. È iniziato il dialogo, ma la soluzione non è a portata di mano. Ieri l’atteso Consiglio federale della Lega, convocato a Roma dal segretario Matteo Salvini, è stato interlocutorio. Nel senso: chi si aspettava nomine di vice o novità eclatanti, è rimasto deluso. Luca Zaia, presidente del Consiglio regionale veneto, rimane al suo posto senza incarichi nel Carrocio. Per ora. Così come Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli-Venezia Giulia e della Conferenza Stato-Regioni. L’idea, caldeggiata proprio dal segretario qualche settimana fa, è quella di puntare sui due fuoriclasse del Nordest, in particolar modo sul Doge, per rispondere a Roberto Vannacci, ma anche per risalire nelle intenzioni di voto all’interno del centrodestra in vista delle elezioni politiche. 🔗 Leggi su Laverita.info
«Dopo anni di attese e promesse, i lavori per la nuova stazione dellAlta Velocità di Firenze...»
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