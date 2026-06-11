Monica Leoffredi ha scritto un lungo messaggio per salutare Milo Infante, con cui ha lavorato insieme per 24 anni in Rai. Nel post, ha espresso soddisfazione e orgoglio per il suo amico, che ha recentemente iniziato una nuova esperienza professionale in Mediaset.

In un lungo post Monica Leoffredi ha salutato il suo amico Milo Infante, i due hanno iniziato 24 anni fa insieme in Rai. Adesso le loro strade lavorative si separano, ma lei è molto fiera del suo collega Ieri è stata ufficializzatala decisione di Milo Infante, quella di lasciare la Rai e passare a Mediaset.Una decisione che arriva come un fulmine a ciel sereno per la rete di servizio pubblico, ma che rappresenta un importante riconoscimento per il giornalista che, passo dopo passo, è riuscito a farsi notare dal pubblico del piccolo schermo e non solo. Monica Leoffrediè nata insieme a lui, quando conducevano l’Italia sul 2. Tra i due è nata una bella sintonia, anche a livello di amicizia e così adOre14Milo ha deciso di invitare sempre più spesso la collega. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Segui gli aggiornamenti su Mediaset.

© Ildifforme.it - Milo Infante passa a Mediaset, Monica Leoffredi: “Felice e orgogliosa di lui”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: BOOM! Milo Infante passa a Mediaset

Temi più discussi: Confermato il passaggio di Milo Infante a Mediaset: avrà una prima serata e sarà condirettore di VideoNews; Se Milo Infante si trasferisce a Mediaset, la Rai deve farsi due domande su cosa voglia essere; Milo Infante, svolta clamorosa e addio alla Rai: Passa a Mediaset, ecco cosa farà; Milo Infante lascia la Rai per Mediaset, 'per me un punto di arrivo'.

Milo #Infante si è dimesso dalla Rai, ufficiale il passaggio a #Mediaset. Il conduttore: Per me è un punto di arrivo x.com

Milo Infante a Mediaset, arriva la conferma! Le prime parole del conduttore reddit

Milo Infante lascia la Rai e approda a Mediaset: Per me è un punto di arrivoIl trasferimento di Milo Infante dalla Rai a Mediaset e i nuovi scenari che si aprono nel sistema dell’informazione televisiva in Italia. notizie.it

Milo Infante lascia la Rai e passa a Mediaset: Punto di arrivoNel ringraziarlo - si legge ancora nel comunicato - per l'attività svolta nel corso degli anni nelle strutture editoriali e produttive della Rai, l'Azienda gli rivolge i miglior ... adnkronos.com