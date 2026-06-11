Milo Infante passa a Mediaset Monica Leoffredi | Felice e orgogliosa di lui

Da ildifforme.it 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Monica Leoffredi ha scritto un lungo messaggio per salutare Milo Infante, con cui ha lavorato insieme per 24 anni in Rai. Nel post, ha espresso soddisfazione e orgoglio per il suo amico, che ha recentemente iniziato una nuova esperienza professionale in Mediaset.

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In un lungo post Monica Leoffredi ha salutato il suo amico Milo Infante, i due hanno iniziato 24 anni fa insieme in Rai. Adesso le loro strade lavorative si separano, ma lei è molto fiera del suo collega Ieri è stata ufficializzatala decisione di Milo Infante, quella di lasciare la Rai e passare a Mediaset.Una decisione che arriva come un fulmine a ciel sereno per la rete di servizio pubblico, ma che rappresenta un importante riconoscimento per il giornalista che, passo dopo passo, è riuscito a farsi notare dal pubblico del piccolo schermo e non solo. Monica Leoffrediè nata insieme a lui, quando conducevano l’Italia sul 2. Tra i due è nata una bella sintonia, anche a livello di amicizia e così adOre14Milo ha deciso di invitare sempre più spesso la collega. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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