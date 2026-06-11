Il sindacato ha scritto all’Azienda sanitaria per segnalare che il macchinario per le onde d’urto di Sondalo è fuori uso da tempo. Si chiede un intervento rapido per ripristinare il funzionamento del dispositivo. Inoltre, si richiede una rapida accelerazione per avviare le procedure necessarie all’allestimento di un campus universitario di Scienze infermieristiche presso l’ospedale Morelli. La richiesta riguarda sia aspetti tecnici che organizzativi.

Gerlando Marchica (foto) non molla, chiede un pronto intervento per ripristinare il macchinario per le " onde d’urto " di Sondalo (fuori uso da tempo) e un’accelerata per poter iniziare l’iter necessario per allestire al Morelli un campus universitario di Scienze infermieristiche. Il segretario valtellinese del sindacato Nursind Sgs denuncia il disservizio. Una situazione che impedirebbe agli utenti di poter effettuare "l’importante trattamento medico e fisioterapico non invasivo che, attraverso le onde applicate sulla zona interessata, stimola i processi naturali di autoguarigione e rigenerazione dei tessuti corporei – spiega Marchica -. Su segnalazione di parecchi pazienti, ho inviato nei giorni scorsi una missiva alla Asst". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Macchinario ko. Il sindacato scrive ad Asst

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