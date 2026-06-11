L’edizione 2026 del ’Giugno Uzzanese’ è iniziata con una serata dedicata a musica e cibo presso la chiesa dell’Immacolata Concezione di Torricchio. La serata ha visto la partecipazione di eventi come ’La Corrida’ e ’Siamo donne’. La manifestazione proseguirà con altre iniziative nei prossimi giorni.

Con una serata all’insegna del buon cibo e della buona musica è partita dalla parrocchia dell’Immacolata Concezione di Torricchio l’edizione 2026 del ’Giugno Uzzanese’. La serata inaugurale è stata una sorta tra amarcord e nostalgia grazie alla inossidabile musica degli anni ottanta e novanta ottimamente riproposta dal dj Jerome con alla consolle Luca Berger. Gli storici animatori della discoteca Concorde di Chiesina Uzzanese hanno richiamato nel piazzale della chiesa centinaia di ex giovani ma anche nuove generazioni che hanno ballato fino a tarda notte. "Tornare a Torricchio è stata una emozione – ha detto Luca Berger –, proprio nella parrocchia dove da ragazzino venivo in bicicletta". Il sindaco Dino Cordio ha fatto il punto sulle manifestazioni estive. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il ’Giugno Uzzanese’ avanza con ’La Corrida’ e ’Siamo donne’

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