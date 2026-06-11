I posti a bordo campo alle partite dei Knicks sono pieni di facce note
Numerosi personaggi noti sono stati avvistati ai posti a bordo campo durante le partite dei Knicks. Tra loro ci sono attori come Timothée Chalamet, Ben Stiller e Adam Sandler, oltre a star della musica come Taylor Swift. Presenti anche registi e figure del mondo dello spettacolo, tra cui Spike Lee. La presenza di queste celebrità si è verificata in diverse occasioni, attirando l’attenzione di tifosi e media. Le immagini di questi incontri sono state condivise sui social network.
I Knicks non raggiungevano le finali da 27 anni e non vincono un titolo di NBA dal 1973, ma ora ci sono molto vicini, soprattutto dopo la storica rimonta di stanotte. Oltre a Spike Lee, ovviamente, durante le partite dell’8 e e del 10 giugno sono stati fotografati tra il pubblico gli attori Timothée Chalamet, Ben Stiller e Jerry Seinfeld, ex cestisti come Patrick Ewing e Larry Johnson e presenze ancora più eccezionali come Taylor Swift. Spesso durante le partite vengono proiettate le immagini delle celebrità sul maxischermo, per ricevere applausi. È stato invece fischiato Donald Trump, newyorkese e tifoso di vecchia data, che l’8 giugno ha seguito la partita da un box riservato con il proprietario della squadra. 🔗 Leggi su Ilpost.it
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I posti a bordo campo alle partite dei Knicks sono pieni di facce noteTimothée Chalamet, Ben Stiller, Adam Sandler ma pure Taylor Swift e ovviamente Spike Lee sono andati a tifare New York ... ilpost.it
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