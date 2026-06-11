Numerosi personaggi noti sono stati avvistati ai posti a bordo campo durante le partite dei Knicks. Tra loro ci sono attori come Timothée Chalamet, Ben Stiller e Adam Sandler, oltre a star della musica come Taylor Swift. Presenti anche registi e figure del mondo dello spettacolo, tra cui Spike Lee. La presenza di queste celebrità si è verificata in diverse occasioni, attirando l’attenzione di tifosi e media. Le immagini di questi incontri sono state condivise sui social network.

I Knicks non raggiungevano le finali da 27 anni e non vincono un titolo di NBA dal 1973, ma ora ci sono molto vicini, soprattutto dopo la storica rimonta di stanotte. Oltre a Spike Lee, ovviamente, durante le partite dell’8 e e del 10 giugno sono stati fotografati tra il pubblico gli attori Timothée Chalamet, Ben Stiller e Jerry Seinfeld, ex cestisti come Patrick Ewing e Larry Johnson e presenze ancora più eccezionali come Taylor Swift. Spesso durante le partite vengono proiettate le immagini delle celebrità sul maxischermo, per ricevere applausi. È stato invece fischiato Donald Trump, newyorkese e tifoso di vecchia data, che l’8 giugno ha seguito la partita da un box riservato con il proprietario della squadra. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - I posti a bordo campo alle partite dei Knicks sono pieni di facce note

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Martha Stewart Breaks Toe at Knicks Game: How Jalen Brunson Accidentally Injured Her Courtside

Notizie e thread social correlati

L'uomo che cambia le partite dei Knicks senza segnare: Josh Hart risolve problemiJosh Hart ha contribuito alla vittoria dei Knicks in gara-1 con 15 rimbalzi, 6 assist e 4 recuperi.

Leggi anche: E' morto George Eastman, una delle facce più note degli "Spaghetti Western"

Argomenti più discussi: Finali Nba tra San Antonio e New York: un biglietto al Madison costa anche 200mila euro (il minimo è 3400); Biglietti fino a 200mila dollari per le NBA Finals: perché Knicks-Spurs costa più di un Super Bowl; Nba Finals, 27 anni dopo torna San Antonio contro New York: date, orari e dove vederle (in tv e streaming); Fit Check: Chrome Hearts Timmy torna con una tuta arancione custom e resuscita le sue Knicks Timbs blu e arancio.

Due posti a bordo campo per la partita 3 dei Knicks contro gli Spurs lunedì 8 giugno sono stati appena venduti per $550.000. reddit

I posti a bordo campo alle partite dei Knicks sono pieni di facce noteTimothée Chalamet, Ben Stiller, Adam Sandler ma pure Taylor Swift e ovviamente Spike Lee sono andati a tifare New York ... ilpost.it

#PoGrande - Results on X | Live Posts & Updates x.com