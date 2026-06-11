Graduatorie ad esaurimento | ecco le GaE pubblicate per il 2026 28 e dove sono vuote

Le graduatorie ad esaurimento per il biennio 202628 sono state pubblicate, con alcune sezioni vuote. Questi elenchi saranno utilizzati per assegnare il 50% dei posti di ruolo e per le supplenze. La pubblicazione riguarda diverse regioni e province, con variazioni nelle sezioni complete e vuote. La procedura coinvolge docenti che potranno consultare gli elenchi online per verificare la propria posizione. Nessuna indicazione è stata fornita sui criteri di compilazione o aggiornamento delle liste.

Graduatorie ad esaurimento GaE per il 202628: inizia la pubblicazione degli elenchi, utili sia per il 50% dei ruoli, sia per le supplenze. In tante province le GaE sono ormai vuote per moltissime classi di concorso*, in altre gli elenchi sono ancora consistenti soprattutto per infanzia e primaria. Sarà interessante vedere se ci saranno stati numerosi trasferimenti di provincia. *questo vuol che il 50% dei posti spettanti per i ruoli viene passato alle corrispondenti graduatorie dei concorsi. La Spezia – nelle GAE relative al personale docente di scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I grado e scuola secondaria di questa Provincia non vi sono aspiranti. Catania –... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Supplenze 150 preferenze e conferma docente di sostegno: tutte le info utili

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Pubblicate le graduatorie ad esaurimento per il prossimo biennio relative alle immissioni in ruolo e alle supplenze del personale docente. #Personale #Supplenze x.com

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