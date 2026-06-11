GPS 2026 | richiedere l’inserimento con riserva anche senza iscrizione al corso non era dichiarare il falso

Tra il 15 giugno e il 2 luglio si svolge la fase di scioglimento delle riserve nelle graduatorie GPS 2026, che permette di richiedere l’inserimento con riserva anche senza aver completato l’iscrizione al corso. Questa operazione non viene considerata come una dichiarazione falsa. La procedura riguarda le supplenze e rappresenta l’ultima fase prima della pubblicazione definitiva degli elenchi.

Graduatorie GPS 2026 per le supplenze: l’ultima operazione prima della pubblicazione degli elenchi è relativa allo scioglimento delle riserve, possibile tra il 15 giugno e il 2 luglio. La domanda per primo inserimento, conferma o aggiornamento GPS scadeva il 16 marzo 2026, a quella data numerosi aspiranti non avevano completato (e in larga misura neanche iniziato) il percorso di abilitazione specializzazione. Il ministero ha quindi inserito nell’OM n. 27 del 16 febbraio 2026 la possibilità di inserimento in prima fascia GPS con riserva. Riserva da sciogliere, appunto, tra il 15 giugno e il 2 luglio se il titolo sarà conseguito entro il 30 giugno. Sembra scontato, ma alcuni aspiranti non hanno richiesto la riserva e nonostante il conseguimento del titolo entro il 30 giugno non potranno inserirsi a pieno titolo in prima fascia GPS per l’a. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Gps 2026/28, come compilare le sezioni per prima o seconda fascia

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