Finals Nba Knicks leggendari in gara 4 | rimontano dal -29 e battono San Antonio 107-106 con un canestro di Anunoby a fil di serena

I Knicks hanno vinto 107-106 contro i Spurs in gara 4 delle Finals NBA, con un canestro di OG Anunoby a 2 secondi dalla fine. La squadra ha recuperato da un vantaggio di 29 punti nel secondo tempo, compiendo una rimonta storica. Il match si è deciso negli ultimi istanti, con il canestro decisivo che ha consegnato la vittoria ai Knicks.

New York (Stati Uniti), 11 giugno 2026 – Leggendaria. Non c’è altro termine per descrivere al meglio gara 4 delle Finals NBA, la quale ha visto i New York Knicks avere la meglio sui San Antonio Spurs per 107-106 grazie al tap-in vincente di OG Anunoby che, a 2.1” dalla fine, ha infilato con la punta delle dita il pallone nella retina, mettendo il punto esclamativo su quella che entra di diritto nei libri di storia come la più clamorosa rimonta in una finale NBA. La franchigia newyorchese ha infatti saputo scalare un vero e proprio Everest, dopo aver toccato anche il -29 a inizio ripresa ed essere riuscita a rimontare ben 20 lunghezze con poco più di 9’ da giocare nel quarto quarto. Un guizzo vincente che ha permesso ad Anunoby di mettere la ciliegina sulla torta di un bottino personale di 33 punti (1015 dal campo). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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The 90s Knicks Were Built to Destroy. They Just Couldn't Close.

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