Bonus bollette comunale | accolte 110 domande

Sono state accolte e messe in pagamento 110 domande per il bonus bollette comunale. Il sostegno alle famiglie della zona prosegue, con i contributi destinati a ridurre i costi delle utenze domestiche. Le richieste approvate sono state tutte esaminate e inserite nel sistema di pagamento, offrendo un aiuto concreto alle famiglie che avevano presentato domanda.

Caro bollette: 110 domande ammesse e in pagamento. Continua il sostegno per le famiglie medicinesi Prosegue senza tregua l’impegno dell’amministrazione comunale a sostegno delle famiglie residenti sul territorio, in risposta ai rincari dei costi energetici che negli ultimi anni hanno inciso in modo significativo sui bilanci domestici. Per il 2026 sono pervenute 152 domande tramite il Portale Servizi Online dell’Asp Circondario Imolese nel periodo previsto dal bando. A seguito delle verifiche dei requisiti, sono state ammesse 110 richieste. In questi giorni, è in corso l’erogazione del contributo economico a fondo perduto, destinato al pagamento delle utenze domestiche di luce e gas. Il... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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