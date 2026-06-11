bonus bollette ammesse 110 domande

Sono state ammesse e stanno ricevendo pagamento 110 domande per il bonus bollette. Il sostegno riguarda le famiglie che hanno presentato domanda per il bonus energia. La misura è rivolta a chi ha richiesto il contributo per alleviare il costo delle utenze domestiche. Le pratiche approvate sono state considerate idonee e stanno ricevendo i fondi previsti. La procedura di pagamento è in corso e riguarda le richieste che soddisfano i requisiti stabiliti dalle normative vigenti.

Caro bollette: 110 domande ammesse e in pagamento. Continua il sostegno per le famiglie medicinesi. Prosegue senza tregua l’impegno dell’amministrazione comunale a sostegno delle famiglie residenti sul territorio, in risposta ai rincari dei costi energetici che negli ultimi anni hanno inciso in modo significativo sui bilanci domestici. Per il 2026 sono pervenute 152 domande tramite il Portale Servizi Online dell’Asp Circondario Imolese nel periodo previsto dal bando. A seguito delle verifiche dei requisiti, sono state ammesse 110 richieste. In questi giorni, è in corso l’erogazione del contributo economico a fondo perduto, destinato al pagamento delle utenze domestiche di luce e gas. Il... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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