Secondo il Wrestling Observer, noto sito specializzato, CM Punk avrebbe espresso rabbia nei confronti di TKO. L’indiscrezione, basata su una fonte anonima di X, suggerisce anche una possibile rescissione del contratto. Tuttavia, al momento non ci sono conferme ufficiali o dettagli verificabili sulla vicenda.

A dare spazio alla voce è il Wrestling Observer, considerato da molti la testata più autorevole del settore, che però la presenta per quello che è: un’indiscrezione al momento priva di qualsiasi riscontro, con una fonte originaria che è un semplice account di X. Secondo questa ricostruzione, CM Punk starebbe cercando di liberarsi dal contratto con la WWE dopo un presunto screzio con la TKO. A riportare il rumor è il Wrestling Observer. Quando a rilanciare una voce è il Wrestling Observer, vale almeno la pena fermarsi a leggerla. La testata ha dedicato un articolo alla questione, ma lo ha fatto con tutte le cautele del caso: la stessa redazione definisce le affermazioni del tutto prive di riscontri e fa sapere di essere al lavoro per capirne di più. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: CM Punk furioso con TKO? Un’indiscrezione parla addirittura di rescissione

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