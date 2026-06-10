Vincitore di concorso scuola | se il posto è lontano da casa posso attendere un’altra sede nei tre anni di validità della graduatoria?

Durante un dibattito trasmesso su OrizzonteScuola TV, il 8 giugno 2026, si è parlato di possibilità per i vincitori di concorso scolastico di attendere un’altra sede di incarico durante i tre anni di validità della graduatoria. La rappresentante di una sigla sindacale ha confermato che, qualora il posto assegnato sia distante da casa, si può attendere un’altra sede. Sono stati discussi anche aspetti legati al reclutamento del personale scolastico.

Nel question time dell’8 giugno 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto, rappresentante della segreteria nazionale di ANIEF, sono stati affrontati alcuni dei principali temi legati al reclutamento del personale scolastico. Dagli organici al sostegno, passando per le immissioni in ruolo, l’incontro ha fatto il punto sui prossimi appuntamenti attesi nelle settimane successive, con particolare attenzione alle ricadute per docenti, personale ATA e istituzioni scolastiche. “No. La graduatoria può avere validità triennale, ma il diritto all’immissione in ruolo viene esercitato quando si viene individuati per la nomina. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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