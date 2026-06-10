Vieste | sparo in piazza fra i turisti ferito 42enne Indagine dei carabinieri
In una piazza affollata di turisti a Vieste, due persone si sono scontrate in una lite che si è conclusa con un colpo di arma da fuoco. Uno dei presenti, un uomo di 42 anni con precedenti per reati di mafia, è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per avviare le indagini e raccogliere elementi sull'accaduto. La dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità sono al centro delle verifiche in corso.
Lite fra due persone in piazza, piena di turisti. Al culmine della litigata uno sparo. Ferito un uomo di 42 anni, pregiudicato per reati di mafia. Le sue condizioni non sono gravi. Accaduto in serata a Vieste. Indagano i carabinieri. A marzo si verificò un ferimento analogo davanti a un supermercato. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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