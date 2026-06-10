Vieste | sparo in piazza fra i turisti ferito 42enne Indagine dei carabinieri

Notizia in breve

In una piazza affollata di turisti a Vieste, due persone si sono scontrate in una lite che si è conclusa con un colpo di arma da fuoco. Uno dei presenti, un uomo di 42 anni con precedenti per reati di mafia, è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per avviare le indagini e raccogliere elementi sull'accaduto. La dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità sono al centro delle verifiche in corso.