Nella mattinata di oggi, alle 9:40, è stata diffusa una comunicazione da Astral infomobilità riguardante la viabilità nella regione Lazio. La nota segnala condizioni di traffico e eventuali disagi sulla rete stradale di Roma, senza indicare specifici dettagli o cause. La comunicazione viene aggiornata regolarmente per informare gli automobilisti e i pendolari sulla situazione del traffico in tempo reale.

Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare prima in interna tra le uscite Casilina e Appia in esterna si rallenta dalla Cassia Pescaccio poi dalla Roma Fiumicino alla Pontina e infine dalla Prenestina Tiburtina ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 code dalla raccordo anulare al bivio per la tangenziale est verso quest'ultima auto in coda anche sulla 91 Roma Fiumicino Ci sono code a tratti tra il raccordo anulare via del Cappellaccio verso il centro sempre in entrata verso Roma code sulla Flaminia tra raccordo anulare via dei Due Ponti e... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-06-2026 ore 09:40

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

Notizie e thread social correlati

Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-06-2026 ore 09:40Alle 09:40 del 9 giugno 2026, la viabilità a Roma e nel Lazio mostra traffico intenso su alcune strade principali.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-06-2026 ore 09:40Alle 09:40 di oggi, la viabilità a Roma e nel Lazio presenta rallentamenti su alcune strade principali.

Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-06-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-06-2026 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-06-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-06-2026 ore 20 | 25.

RadioRoma.it (@radioromait) / Posts / X x.com

Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-06-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo il raccordo anulare con le ... romadailynews.it

Il Myanmar ha una geografia così diversificata tra le nazioni del Sud Est asiatico, con alte montagne a nord e ovest, altopiani a est, pianure nella regione centrale e spiagge e isole a sud-ovest e sud. Con un governo stabile, sarebbe una grande meta turistica. : reddit

Lazio, Bando per strade, scuole, piazze e infrastrutture dei ComuniA disposizione oltre 27 milioni di euro Riceviamo e pubblichiamo dall'Ufficio Stampa della Regione Lazio. La Regione Lazio apre ufficialmente il nuovo bando per il finanziamento di opere pubbliche str ... expartibus.it