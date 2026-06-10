Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-06-2026 ore 09 | 10
Alle 09:10 del 10 giugno 2026, un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio è stato diffuso da Astral Infomobilità. Il servizio fornisce informazioni sul traffico e eventuali disagi lungo le strade della regione, offrendo ai pendolari dati in tempo reale. Nessun dettaglio specifico su incidenti o chiusure è stato comunicato in questa prima comunicazione.
Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla norma Napoli un incidente provoca code In entrambe le direzioni all'altezza dell'uscita di Colleferro e ci spostiamo a Roma sul Raccordo Anulare prime code interna tra le uscite Casilina è in esterna invece si rallenta dalla Cassia a Pescaccio poi dalla Roma Fiumicino alla Pontina e dalla Prenestina alla Tiburtina ci sposiamo ora sul tratto Urbano della A24 Dove troviamo a partire dal raccordo anulare fino al bivio per la tangenziale est verso quest'ultima sempre in entrata a Roma code sulla Flaminia tra Raccordo... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-06-2026 ore 09:10Alle 09:10 del 9 giugno 2026, Astral infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio.
Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-06-2026 ore 09:10Alle 09:10 del 6 giugno 2026, il servizio di informazione sulla viabilità della Regione Lazio segnala condizioni di traffico a Roma.
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