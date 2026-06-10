Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-06-2026 ore 09 | 10

Da romadailynews.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 09:10 del 10 giugno 2026, un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio è stato diffuso da Astral Infomobilità. Il servizio fornisce informazioni sul traffico e eventuali disagi lungo le strade della regione, offrendo ai pendolari dati in tempo reale. Nessun dettaglio specifico su incidenti o chiusure è stato comunicato in questa prima comunicazione.

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