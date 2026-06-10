Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-06-2026 ore 09 | 10

Notizia in breve

Alle 09:10 del 10 giugno 2026, un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio è stato diffuso da Astral Infomobilità. Il servizio fornisce informazioni sul traffico e eventuali disagi lungo le strade della regione, offrendo ai pendolari dati in tempo reale. Nessun dettaglio specifico su incidenti o chiusure è stato comunicato in questa prima comunicazione.