Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-06-2026 ore 08 | 40

Da romadailynews.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 8:40 del 10 giugno 2026, la viabilità nella zona di Roma e nel Lazio mostra traffico intenso su alcune arterie principali. La rete di trasporti pubblici registra rallentamenti e possibili disagi, con alcune linee di autobus e tram che segnalano ritardi. Le autorità raccomandano di pianificare gli spostamenti con anticipo e di consultare le fonti ufficiali per aggiornamenti in tempo reale.

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