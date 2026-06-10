Maria De Filippi sta trascorrendo le vacanze del 2026 in una località insolita, diversa dalle mete estive tradizionali. Con lei ci sono alcune persone non specificate, e la scelta del luogo è inaspettata rispetto alle abitudini passate. La conduttrice ha deciso di cambiare rotta rispetto alle sue consuete destinazioni estive, optando per una destinazione che non si era mai vista nelle sue precedenti vacanze.

Maria De Filippi ha deciso di rompere con le tradizioni estive, scegliendo di trascorrere una vacanza in un posto del tutto insolito. In passato, la conduttrice ha sempre preferito Ansedonia, ma quest’anno ha optato per una meta più vivace, come riportato dal settimanale Chi. Questa scelta ha sorpreso i fan, abituati a vedere Maria in contesti più riservati. Scopriamo insieme chi è con lei e i dettagli trapelati online. Belen Rodriguez “indagata” e con la patente sospesa: il motivo Una scelta inusuale inusuale di Maria De Filippi per l’estate 2026. La decisione di Maria De Filippi di recarsi a Ibiza, un’isola nota per la sua vita notturna e le feste, è inaspettata. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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© Anticipazionitv.it - Vacanze 2026 inedite per Maria De Filippi: ecco dove e con chi le ste trascorrendo

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